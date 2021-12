Simona Halep e prima la Australian Open! Capitolul la care românca își spulberă adversarele

Tenismena Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) se află în această perioadă la Melbourne, pregătindu-se pentru primul Grand Slam al anului, Australian Open, programat în perioada 17-30 ianuarie 2022.

Pentru a prefața competiția, organizatorii au alcătuit un top inedit, în care Simona Halep este descrisă drept ”Marathon runner”, fiind prima în ceea ce privește kilometri alergați pe teren la ediția 2021.

Astfel, în ciuda faptului că a fost eliminată în sferturi, de Serena Williams, românca a parcurs 9,26 kilometri, fiind urmată la mare distanță de finalista Jennifer Brady, cu doar 7,46 kilometri.

