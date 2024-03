Ce probleme are Simona Halep după revenirea în circuitul tenisului profesionist

Simona Halep s-a întors pe teren, după mai bine de un an și jumătate, dar a pierdut în primul tur al turneului de la Miami.

Ea a câștigat primul set al meciului cu Paula Badosa, însă le-a pierdut pe celalte două și a părăsit terenul învinsă. Românca a dezvăluit la final că a făcut un efort imens și din această cauză se resimte destul de rău.

”A fost o zi frumoasă din toate punctele de vedere și o zi specială, după ce am stat departe de terem. M-am simțit foarte bine. Imediat după decizia TAS, cei de la Miami m-au întrebat dacă vreau un wildcard. A fost o decizie de minut. Mă bucur că am luat decizia să vin aici, chiar dacă nu eram foarte pregătită pe partea de tenis. În ultimele luni a fost greu să mă antrenez.

E o mare bucurie să mă întorc pe teren la un turneu atât de mare. Poate că era o decizie mai realistă să revin pe zgură, dar am reacționat la impuls și la emoție. Știu că poate m-am grăbit. M-am aruncat puțin la un nivel foarte înalt, dar nu a fost atât de rău. Paula a jucat la un nivel foarte ridicat și eu am fost destul de aproape. După primele mingi, chiar nu am mai avut emoții și am retrăit meciurile pe care le făceam în trecut.

Am rămas foarte pozitivă și m-am antrenat. Sunt foarte obosită și mă dor toate. După 18 luni în care nu joci un meci oficial, e normal. Mă așteptam să fiu atât de obosită, dar am timp să mă recuperez.

Mi-au plăcut multe lovituri și multe puncte. Am alergat, am scos mingi frumoase. M-a ajutat reverul lung de linie. Am construit cu dreapta destul de bine. Dar m-a lăsat fizicul și n-am mai avut energie. Am făcut greșeli pe care nu trebuia să le fac. Am acceptat și iau lucrurile pozitive!”, i-a declarat Simona Halep, ÎN EXCLUSIVITATE, lui Gabriel Morariu, trimisul special al Digi Sport la Miami.

Ads