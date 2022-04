Simona Halep, reacție fabuloasă după victoria zdrobitoare de la Madrid

Simona Halep a învins-o pe Paula Badosa, locul 2 WTA, în manşa secundă a Madrid Open şi a preluat traseul principalei favorite de pe partea inferioară a tabloului. Cu toate acestea, ea spune că nu se poate considera candidata numărul 1 la câştigarea trofeului.

"Mă simt grozav, simt că am jucat un tenis bun şi sunt foarte fericită de asta. Ea este o jucătoare foarte bună, în acest moment este numărul 2 mondial, este încrezătoare, joacă extraordinar, dar am crezut că am şansa mea şi am dat totul pe teren. Terenul, publicul, care mă susţine mereu, toate îmi plac la Madrid, am o atmosferă grozavă de fiecare dată când joc şi vreau să le mulţumesc tuturor deoarece este foarte bine să ai energia publicului.

(n.r. - ce i-a schimbat Patrick Mouratoglou) Este o plăcere şi o onoare să-l am pe Patrick în loja mea, ca antrenor. Lucrăm din greu la unele lucruri şi, după cum vedeţi, joc bine fiecare meci, aşa că mă concentrez pe a deveni mai bună şi mai puternică. (n.r. - dacă e favorită la câştigarea turneului) Nu, mă concentrez doar pe următorul meci şi vom vedea", a declarat ea, pe teren.

Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat în optimile de finală ale Madrid Open, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-1 pe spaniola Paula Badosa, locul 2 WTA, principala favorită a competiţiei de categorie WTA 1.000, după retragerea polonezei Iga Swiatek, lcoul I WTA.

Românca va evolua în faza următoare cu jucătoarea americană Cori Gauff, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 14, sau cu Iulia Putinţeva din Kazahstan, locul 44 WTA.

