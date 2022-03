Simona Halep a avut numai cuvinte de laudă despre adversara sa din optimi de la Indian Wells. Sorana Cîrstea a pierdut duelul româncelor în două seturi, 1-6, 4-6.

"Cu siguranță că e o jucătoare excelentă, cred că are cel mai bun sezon al carierei. Asta în condițiile în care e trecută de 30 de ani, ceea ce e și mai impresionant. Se simte încrezătoare, a avut multe victorii importante, iar jocul e super-super solid, lovește foarte tare.

Nu e niciodată ușor să returnezi mingile acelea, dar am fost tare pe picioare, am deschis unghiurile la momentul potrivit și am fost agresivă când am avut ocazia. Cred că a fost o partidă bună pentru amândouă", a spus Halep despre Sorana la Tennis Channel.

Sorana nu va părăsi continentul american. Ea va rămâne în SUA, unde va participa și la turneul de la Miami.

După eliminarea din optimi, tenismena din Târgoviște a transmis un mesaj fanilor pe rețelele de socializare.

"Mulțumesc, Indian Wells! Este întotdeauna o plăcere să fiu aici. Doar în sus în fiecare săptămână. Acum, ne întoarcem la antrenamente și zburăm spre Miami", a scris Sorana Cîrstea, pe Instagram.

