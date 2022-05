Simona Halep, mărturisiri tulburătoare de la Roland Garros. Suferința prin care a trecut în meciul cu chinezoaica Zheng

Simona Halep a afirmat că s-a panicat la meciul pierdut, scor 6-2, 2-6, 1-6, cu jucătoarea chineză Qinwen Zheng, locul 74 WTA, în turul al doilea al turneului de la Roland Garros, informează eurosport..ro.

"A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu ştiu de ce s-a întâmplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întamplat acum.

Se poate să fie pus prea multă presiune pe mine şi de-aceea să se fi întâmplat. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick, îmi doresc foarte mult să reuşeşec şi poate şi asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult să nu pot să-mi dau drumul, să fiu eu.

O să fie bine, o să muncesc în continuare şi o să vedem ce o să se întample. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor 2 ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele şi poate creierul a intrat în panică. Cred că mâine o să fiu mai puternica decât azi, nu sunt speriată. Joc foarte bine la antrenamente şi probabil că am pus o presiune prea mare, o săîncerc să o gestionez mai bine", a spus Simona Halep.

Simona Halep, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 19, a fost învinsă, joi, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-1, de jucătoarea chineză Qinwen Zheng, locul 74 WTA, în turul al doilea al turneului de la Roland Garros. Este prima dată când campioana română părăseşte în această fază openul francez, din 2015.

Simona Halep a câştigat turneul de la Roland Garros în 2018 şi a fost finalistă în 2014 şi 2017. Anul trecut, Halep nu a participat la French Open, fiind accidentată, iar în 2020, a părăsit turneul în optimi.

