Simona Halep, prima reacție după victoria rapidă de la Australian Open

Simona Halep este în optimi la Australian Open după victoria cu Danka Kovinic în două seturi, 6-2, 6-1.

Românca va juca cu Alize Cornet în faza următoare.

Tenismena din Franța conduce la meciurile direct, 3-1.

"Mă simt grozav că pot să joc din nou optimi. Îmi place să joc aici tot timpul, publicul e grozav și țin să vă mulțumesc că ați fost în tribune, e super cald astăzi.

Simt că am jucat minunat și sunt mulțumită, dar vreau să spun că adversara mea a fost obosită, a avut meci greu înainte să joace cu mine. Azi nu am simțit că am fost relaxată, dar mă simt încrezătoare, întrucât 2021 a fost dificil.

Acum doar mă bucur de tenis și de faptul că sunt sănătoasă. Să vin aici și să dau tot ce am mai bun e un sentiment plăcut pentru mine

Poți să îmi spui cu cine joc? Nu prea mă uit înainte pe tablou, mă concentrez doar la meciul următor", a spus Simona Halep la finalul meciului.

Sportiva din Constanța nu a putut primi un raspuns în ceea ce privește posibila adversară, meciul dintre Zidansek și Cornet fiind în plină desfășurare la acel moment.

