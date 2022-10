O fostă mare campioană din tenis vorbește despre cazul Simona Halep: "Dacă nu e o greșeală, e teribil"

Simona Halep a fost depistată pozitiv în urma unui control făcut la US Open, competiţie la care a fost eliminată în primul tur. Românca a fost suspendată provizoriu.

Australiana Rennae Stubbs (51 de ani), de patru ori campioană de Grand Slam la dublu, a comentat pe twitter cazul Simona Halep.

"Sunt șocată de știrea despre Simona Halep. O să-mi păstrez opiniile pănă se parcurge investigația referitoare la cum s-a petrecut totul și cum a ajuns substanța în organismul ei. Nu mi s-a părut niciodată o persoană care aer trișa să obțină un avantaj. Sper că e o greșeală. Dacă nu, e teribil", a scris Rennae Stubbs pe twitter.

Shocked with this @Simona_Halep news. I’ll reserve my thoughts until she has gone thru the process of investigating how it happened & how it ended up in her system. Shes never struck me as someone who would cheat to get ahead. Hope this is a mistake, If not, then this is terrible