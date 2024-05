Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost nevoită să abandoneze, miercuri, din motive medicale în prima rundă a turneului Trophee Clarins (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, la scorul de 7-5, 2-3 cu americanca McCartney Kessler.

Halep (32 ani, 1.149 WTA) nu a mai putut continua din cauza durerilor la genunchi şi a renunţat după o oră şi 28 de minute de joc.

Halep, fostă dublă campioană de Mare Şlem (Roland Garros şi Wimbledon), a fost fost învinsă de spaniola Paula Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3, în data de 20 martie, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), în meciul său de revenire în circuitul profesionist după reducerea sancţiunii în cazul său de dopaj de la patru ani la nouă luni.

Simona Halep nu a primit wild card pentru turneul de la Roland Garros, dar a primit o invitaţie la turneul WTA 250 de la Rabat (19-25 mai), potrivit presei marocane.

În același timp cu retragerea sa de la Paris, pe rețelele sociale a apărut un interviu cu Simona Halep acordat celor de la Tennis.com, care poate fi văzut mai jos.

Printre altele, Simona Halep a vorbit și despre momentul retragerii definitive din tenis.

”Nu mi-a venit să cred că am primit o suspendare de 4 ani. De aceea am continuat să mă antrenez, pentru că n-am vrut să mă retrag în aceste condiții, vreau să mă retrag de pe teren”, a spus românca.

With her successful appeal, Simona Halep can now retire on her own terms.

Watch her full interview with Tennis Channel here ➡️ https://t.co/or8aj0lXol pic.twitter.com/KLifNb6p5d