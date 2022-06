Simona Halep s-a accidentat și s-a retras de la Bad Homburg înaintea semifinalei cu Bianca Andreescu

Simona Halep s-a retras de la Bad Himburg.

Ea ar fi trebuit să joace semifinala cu Bianca Andreescu.

Tenismena din România a acuzat o accidentare la gât și nu a dorit să riște mai ales că săptămâna viitoare începe Grand Slam-ul de la Wimbledon.

WTA a anunțat pe canalele de socializare despre retragerea Simonei Halep.

Simona Halep has withdrawn from the #BadHomburgOpen due to a neck injury.

Bianca Andreescu advances to the final by walkover and will face the winner of Cornet-Garcia on Saturday.