Curioasa retragere a Simonei Halep în Australia

Simona Halep va juca în finala de la Melbourne Summer Set 1, dar nu va participa la Sydney, Australia, turneu ce se va desfășura săptămâna viitoare.

Sportiva din Constanța va absenta la Sydney deși inițial a anunțat că va juca.

Retragerea Simonei Halep este cu noroc pentru o altă româncă.

Jaqueline Cristian va fi pe tabloul principal al turneului de la Sydney, care începe cu un meci epic: Iga Swiatek - Emma Răducanu.

