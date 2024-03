„Am plâns o săptămână din cauza Simonei Halep!” Mărturia unei rivale după revenirea româncei în tenis

Sloane Stephens a castigat US Open 2017 FOTO facebook

Sloane Stephens (31 de ani) a făcut dezvăluiri despre o confruntare memorabilă pe care a avut-o cu Simona Halep.

Ea a dezvăluit că a plâns o săptămână după ce românca a învins-o în finala de la Roland Garros din 2018, atunci când Simona a câștigat primul ei titlu de Grand Slam.

Prezentă la Miami, acolo unde joacă împotriva Soranei Cîrstea, Stephens a vorbit despre acea experiență nefericită pentru ea.

„Mereu m-am descurcat atât de bine acolo. Era cel mai bun Grand Slam al meu. Am ajuns în optimi și în a doua săptămână de la Roland Garros în ultimii zece sau doisprezece ani, cam așa ceva. A fost cel mai bun Slam al meu, cu cele mai multe meciuri, mi-ar fi plăcut enorm să câștig acolo, dar nu am făcut-o, a fost ca și cum mi s-a frânt inima”, a explicat Sloane Stephens, conform Esentially Sport, citat de prosport.ro.

Stephens a spus că a plâns o săptămână din cauza meciului cu Halep: „Așa că am plâns cam o săptămână! A fost devastator. Dar după aceea am fost bine, poate că nu a fost momentul meu. Cred că nu a fost menit pentru mine să câștig Roland Garros”, a adăugat fostul număr 3 WTA, care a câștigat US Open în 2017.

La Miami, azi noapte, în meciul cu Sloane Stephens, Sorana Cîrstea a început bine meciul, conducând cu 5-2 în primul set, moment în care partida a fost oprită de organizatori din cauza ploii, urmând să fie reluată astăzi.

