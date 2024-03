Simona Halep, revenire spectaculoasă după 569 de zile, în culorile României. Cum s-a prezentat pe teren la Miami VIDEO

Simona Halep joacă marți sera cu spaniola Paula Badosa, locul 80 WTA, în primul tur al Miami Open, meci care se dispută pe arena centrală.

Turneul de la Miami, de categorie WTA 1000, este primul pentru Halep după ce românca a absentat din circuit din august 2022, adică în ultimele 569 de zile.

Meciul Simona Halep - Paula Badosa este ultimul al zilei (al patrulea) pe Grandstand, arena centrală de la Miami, și a început în jurul orei 22.15 (ora României).

Meciul Halep - Badosa va putea fi urmărit în direct la DigiSport.

Halep şi Badosa au mai fost adversare de două ori, la Wimbledon şi la Madrid, în 2022. În ambele meciuri s-a impus românca.

Pentru acest moment special din cariera sa, Simona Halep a ales să se prezinte în arenă într-o combinație de culori spectaculoasă, roșu, galben și albastru, care a adus aminte de drapelul tricolor și de numeroasele steaguri ale României din tribune.

🙌 Here for it 🙌

Simona Halep makes her return to the Hologic WTA Tour as she takes on Paula Badosa in R1 of the @MiamiOpen! pic.twitter.com/GDoPi1SsD4