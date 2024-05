Simona Halep revine pe zgură după 2 ani. La ultimul meci a făcut atac de panică. Ora de start

Simona Halep va juca din nou un meci oficial pe zgură, după atacul de panică suferit la Roland-Garros, în 2022.

Tenismena Simona Halep, a cărei suspendare pentru dopaj a fost redusă de TAS, de la 4 ani la 9 luni, a revenit în circuitul WTA la Miami, în luna martie, iar acum se află în fața unui nou început. Românca a acceptat invitația sub formă de wild-card la Trophee Clarins, turneu de categorie WTA 125, care va avea loc în perioada 13-19 mai chiar la Paris, locul unde la finalul lunii va începe al doilea Grand Slam al anului, Roland-Garros.

Suspendată pentru dopaj la US Open 2022, Simona Halep urmează să evolueze astfel pe suprafața favorită, zgura, după aproape doi ani de la eliminarea surprinzătoare suferită la ediția din 2022 de la Roland-Garros, un meci în care fosta lideră mondială a acuzat un atac de panică.

Simona Halep s-a înclinat atunci în turul al doilea în fața jucătoarei chineze Qinwen Zheng, clasată la acea vreme pe locul 74 WTA, scor 6-2, 2-6, 1-6. ”A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu ştiu de ce s-a întâmplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întâmplat acum”, s-a justificat Simona la finalul partidei.

”Se poate să fi pus prea multă presiune pe mine şi de-aceea să se fi întâmplat. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick (n.r. Mouratoglou, fostul antrenor), îmi doresc foarte mult să reuşesc şi poate şi asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult, să nu pot să-mi dau drumul, să fiu eu”, a completat Halep, care a câștigat trofeul la Roland-Garros în 2018, ea jucând și alte două finale, în 2014 și 2017.

Debutul Simonei Halep la competiția de la Paris e prevăzut marți, în jurul orei 15.00, împotriva americancei McCartney Kessler, numărul 123 mondial. Halep şi Kessler nu au mai fost adversare în circuitul WTA, meciul lor de la Paris fiind al treilea al zilei pe arena centrală.

Clasată pe locul 1149 WTA, cu doar 10 puncte, Simona Halep nu are poziția necesară pentru a intra pe tabloul de concurs la Roland-Garros 2024 fără un wild-card, lucru valabil și pentru calificarea la Jocurile Olimpice, programate în această vară tot la Paris.

De asemenea, rămâne de văzut care e starea medicală a Simonei Halep, ea acuzând probleme care au făcut-o să rateze atât meciul României cu Ucraina din Billie Jean King Cup, cât și turneele de la Oeiras (Portugalia) și Madrid (Spania), de unde primise wild-carduri.

