Răzbunarea Simonei. Ce-a făcut Halep în ziua în care a fost refuzată la Roland-Garros VIDEO

Organizatorii turneului de Grand Slam de la Roland-Garros au anunțat marți numele celor opt tenismene care au primit wild-carduri pe tabloul principal la competiția care va începe la 26 mai, iar Simona Halep nu se află printre ele.

Astfel, deși pe lista de așteptare pentru ”invitații” se aflau nume mari precum Simona Halep (campioană în 2018), Emma Răducanu sau Caroline Wozniacki, jucătoare care nu au clasamentul necesar pentru calificare, francezii n-au ținut cont de acest aspect, favorizând în primul rând jucătoarele locale.

Primele șase wild-carduri s-au dus către franțuzoaicele Alize Cornet, Fiona Ferro, Elsa Jacquemot, Kristina Mladenovic, Chloe Paquet și Jessika Ponchet, la care se adaugă australianca Ajla Tomljanovic și americanca Sachia Vickery, ambele datorită acordurilor reciproce cu Tennis Australia și USTA.

Ca o răzbunare, Simona Halep a avut ocazia în aceeași zi să se antreneze chiar pe arena centrală de la Roland-Garros, ”Philippe-Chatrier”. Aceasta pentru că Halep se află în această săptămână în capitala Franței, pentru turneul WTA 125 Trophee Clarins, la care urma să debuteze marți, meci amânat pentru miercuri din cauza ploii.

Profitând de seara liberă, românca a fost solicitată la un antrenament de buna sa prietenă Alize Cornet, jucătoare care își va încheia cariera chiar după ediția din acest an de la Roland-Garros, unde a primit un wild-card.

”Un sfârșit de carieră cum nu se putea mai frumos, să joc cu Simona la Roland-Garros”, a lăsat de înțeles Alize Cornet, pe contul de X.

Thanks to @alizecornet for sharing this video of her and Simona having a hit at Roland Garros today. Almost makes the cancelled match worth it. Alize was always vocal and supporting Simo during the suspension. Nice to see them together again. pic.twitter.com/iS1aeagZBW