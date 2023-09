Simona Halep, acuzată și de manipularea sângelui: transfuziile ar fi început chiar în "era Mouratoglou"

Pe lângă problema Roxadustat, Simona Halep a fost acuzată și de “manipularea sângelui și a componentelor sângelui”, adică “dopaj sangvin”. Este vorba despre al doilea cap de acuzare, referitor la neregularitățile din pașaportul biologic.

La o lună după ce Simona Halep a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, dar înainte ca jucătoarei noastre să i se comunice acest lucru, tenismena a dat o probă de sânge pe 22 septembrie.

Mostra de sânge prelevată în 22 Septembrie 2022 (proba 48 din pașaportul său biologic) a fost considerată „suspicioasă” de un expert, Dr. Jakob Mørkenberg, care a recomandat „două noi teste – unul cât de curând posibil, celălalt la zece zile după”, notează Mircea Meșter, care a analizat minuțios cazul.

Cele două recoltări suplimentare de sânge au fost realizate în 7 octombrie 2022 (proba 49 – ziua în care Simona a fost anunțată că a fost pozitivă la testul de urină de la US Open) și în 13 decembrie 2022 (proba 50).

Dr Jakob Mørkenberg notează neregularitățile în pașaportul biologic, concluzionând că este vorba de „Probabil doping” (Likely doping) după ce analizează variațiile testelor de sânge prelevate Simonei între 27 aprilie 2022 și 13 decembrie 2022. „Probele 48 și 49 (probele de sânge din septembrie și octombrie) sunt despărțite de doar 15 zile și relevă o structură complet diferită a sângelui”.

Pașaportul biologic este transmis în 16 decembrie către alți doi experți: Giuseppe d’Onofrio și Laura Garvican-Lewis. Cei doi concluzionează că ceea ce relevă pașaportul este „suspicios” și cer informații legate de programul jucătorului, pentru a le corela cu variațiile din pașaport.

Analiza experților arată din nou că proba de sânge 48 (22 septembrie 2022) este foarte diferită de celelalte din acest an și explică tehnic, în termeni medicali, faptul că aceasta este o anomalie. Cea mai vizibilă neregularitate este procentul foarte mic de reticulocite (celule roșii imature) și concentrația mare de hemoglobină din sângele Simonei în proba 48. Toate celelalte probe ale Simonei arată cifre diametral opuse (procent mare de reticulocite și concentrație mică de hemoglobină), normale pentru profilul din pașaportul ei biologic.

Toți cei trei specialiști concluzionează că ceea ce observă pe proba 48 este „Probabil doping” (Likely doping). Dr. Garvican Lewis notează chiar că „mostra 48 a fost colectată la scurt timp după o competiție majoră (US Open), deci este aparent scenariul manipulării sângelui în jurul perioadei acestei competiții”

După explicațiile Simonei, experții revin în 23 iunie cu o nouă opinie comună în care regăsim un element nou: o posibilă transfuzie sanguină. „Ne păstrăm concluziile anterioare legate de faptul că anormalitățile din pașaportul biologic sunt rezultatul utilizării unei substanțe interzise. Însă analizând dovezile experților și explicațiile jucătoarei, LUĂM ÎN CONSIDERARE POSIBILITATEA CA O METODĂ INTERZISĂ (AȘA CUM ESTE O TRANSFUZIE DE SÂNGE) SĂ FIE UN SCENARIU PLAUZIBIL. Confirmăm deci că este foarte probabil ca anormalitățile hematologice din pașaport să fie rezultatul manipulării ilicite a sângelui”.

Între avertisment și 6 ani de suspendare

Care au fost pedepsele puse pe masă conform regulamentului:

– 4 ani de suspendare este pedeapsa “default” pentru Roxadustat.

– 2 ani de suspendare dacă Simona dovedea că substanța a ajuns in corpul ei fără intenție.

(Tribunalul oferă și o definiție a “intenției”: dacă atletul a acționat voit SAU DACĂ ȘTIA CĂ EXISTĂ UN RISC SEMNIFICATIV CA ACȚIUNILE SALE SĂ DUCĂ LA UN TEST POZITIV ȘI A IGNORAT ACEST RISC)

– Foarte important: A EXISTAT ȘI VARIANTA ACHITĂRII. Dacă Simona reușea să dovedească atât lipsa intenției, cât și lipsa vinei si lipsa neglijenței in contextul in care ar fi luat un produs contaminat. In cazul ăsta, pedeapsa ar fi putut fi doar un avertisment din partea ITIA.

– Foarte important: A EXISTAT ȘI VARIANTA UNEI PEDEPSE MAI MARI – 6 ANI: dacă ITIA reușea să convingă Tribunalul că în cazul Simonei vorbim despre „circumstanțe agravante”.

Acuzatorii Simonei au propus ca circumstanțe agravante următoarele:

- Dopingul Simonei Halep a fost repetitiv și sofisticat

- Grupul de experți a dovedit că stimularea sanguină a fost activă între cel puțin Martie 2022 și Septembrie 2022 (n.r. - din momentul în care a început colaborarea cu academia Mouratoglou). Deci Simona Halep a utilizat mai mult de o substanță interzisă și/sau metodă interzisă în multiple ocazii.

- Jucătoarea s-a erijat în comportament înșelător sau obstructiv pentru a evita detecția sau recunoașterea faptelor sale.

- Momentul sugerează că dopingul sangvin a fost gândit pentru ca jucătoarea să aibă la dispoziție sânge oxigenat în timpul turneelor de la Wimbledon (Iulie 2022) și US Open (August 2022).

- În plus, ITIA a propus ștergerea tuturor rezultatelor Simonei Halep din 8 martie 2022 până în 7 octombrie 2022. În acest timp, Simona a câștigat un turneu (Toronto, în august 2022), a reușit o semifinală la Wimbledon (iulie 2022), o semifinală la Birmingham (iunie 2022), o semifinală la Indian Wells (martie 2022), o semifinală la Bad Homburg (iunie 2022) și un sfert de finală la Madrid (mai 2022).

Toate aceste capete de acuzare suplimentare au fost respinse de Tribunal.

Analiza completă a lui Mircea Meșter.

4 martie 2022: momentul în care Simona Halep intră pe porțile Academiei Mouratoglou și se declară încântată de ce a găsit aici. Grupul de experți a dovedit că stimularea sanguină a fost activă între cel puțin martie 2022 și septembrie 2022

This week I stepped into an academy for the first time. Lucky me that I came to the best one 😊

Everyone at the @MouratoglouAcad puts their heart and soul into it every single day!

Thanks to everyone for welcoming me in such a warm way. I felt like I had been here forever. pic.twitter.com/iax2rTAeY2