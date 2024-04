Eliminată în primul tur la WTA Miami, la revenirea sa în tenis după un an și jumătate, Simona Halep se pregătește acum pentru turneul de la Madrid, care i-a aparținut în trecut românului Ion Țiriac.

Miliardarul a comentat recent situația Simonei Halep, a cărei suspendare de 4 ani dictată de ITIA a fost redusă de TAS la doar 9 luni.

Ion Țiriac a analizat întoarcerea Simonei Halep și posibilitatea de a reveni rapid în vârful WTA, subliniind că româncei îi va fi foarte greu să mai câștige un Grand Slam.

„Are moral, are tot ce vrei. Nu știu dacă mai are fizicul care s-o ducă... E mult mai dur acum decât acum un an și jumătate. Se schimbă tenisul pe zi ce trece. Vine tineretul din spate, care este alt animal. Este ceva ce n-ai mai văzut până acum.

Cu viteza de lovire, de execuție. Că poate să devină jucătoare în primele zece cred că da. Dar să câștige un Grand Slam mi-e greu să cred! Aș vrea să greșesc complet!”, a declarat Ion Țiriac, conform Gsp.ro.