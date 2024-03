Ce șanse are Simona Halep să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Paris

Jucătoarea de tenis Simona Halep, a cărei suspendare pentru doping a fost redusă de TAS de la 4 ani la 9 luni, a declarat, joi dimineaţa, pe Aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea de la Dubai unde se antrenează, că va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris.

"Şi eu îmi doresc foarte mult fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dar, dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri o să am o şansă în plus. Mi-aş dori tare mult. Nu am plănuit nimic, nu m-am gândit până acum. Totul este o opţiune, o să fac totul pentru a participa la Jocurile Olimpice, asta e sigur", a afirmat Halep.

Ea a menţionat că şi-ar dori să joace la turneul de la Miami, programat între 19 şi 31 martie, însă o decizie va lua în următoarele zile.

"Aşa îmi doresc, să merg să joc la Miami, dar acum doar ce am ajuns şi am nevoie de 2-3 zile ca să mă pregătesc mental pentru asta. Voi decide zilele următoare dacă merg. Pregătirea mea până acum a fost una bună, dar ţinând cont că nu am jucat meciuri oficiale un an şi şapte luni aproape o să fie destul de dificil să reîncep. Dar am tot timpul din lume şi o să o iau pas cu pas", a precizat ea.

Halep urmează să îşi stabilească în perioada următoare şi antrenorul: "În momentul acesta nu am o echipă, dar am câteva zile la dispoziţie să formez o echipă aşa cum îmi doresc eu. Dar nu va fi uşor. Bineînţeles că au fost colaborări foarte bune şi cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren (n.r. - antrenorul australian Darren Cahill) a fost specială şi am făcut cele mai bune rezultate. Nimic nu este exclus, o să mă gândesc bine şi o să aleg".

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, declara, miercuri, pentru AGERPRES, că ar fi un vis împlinit ca jucătoarea de tenis Simona Halep să participe la Jocurile Olimpice de la Paris şi să câştige o medalie.

"Sper să o vedem cât mai repede pe suprafaţa ei favorită, pe zgură, să îşi intre cât mai repede în mână, cum se spune, să ajungă la acea stare de competiţie şi să se bucure de tenis. Şi ar fi ca un vis împlinit să ajungă la Jocurile Olimpice, să reprezinte România, aşa cum a declarat de mai multe ori, şi să reuşească să câştige şi o medalie. Cred că ar fi tot ceea ce ar avea Simona de demonstrat pentru toată lumea, vizavi de tot ceea ce i s-a întâmplat acum. Şi cred că va avea un partener pe măsură, şi mă refer la Novak Djokovic, care şi-a manifestat şi el dorinţa de a merge la Jocurile Olimpice şi de a câştiga o medalie. Ştim cu toţii că asociaţia pe care Novak Djokovic a înfiinţat-o, acel Professional Tennis Player Association (Asociaţia Jucătorilor Profesionişti de Tenis), a susţinut-o tot timpul şi a apărat-o tot timpul, şi cred că ar fi extraordinar dacă Simona şi Novak Djokovic ar participa la Jocurile Olimpice şi ar câştiga o medalie", a afirmat Covaliu.

