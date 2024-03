Secretul bine păzit de Simona Halep. Dovada că tenismena știa de mult verdictul

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Pentru că suspendarea sa trebuia să expire la 6 iulie 2023, se poate spune că Simonei Halep i-a fost ”furată” prezența la două turnee de Grand Slam, US Open 2023 și Australian Open 2024.

Cum decizia e definitivă, Simona Halep poate reveni pe teren la următorul turneu major din circuitul WTA, cel de 1000 de puncte de la Miami, programat în perioada 19-31 martie.

Conform Iamsport.ro, care a prezentat culisele procesului, se pare că Simona Halep știa verdictul de pe 21 februarie, atunci când a și postat un mesaj eliberator pe contul ei de Instagram, în condițiile în care audierile de la TAS avuseseră loc în perioada 7-9 februarie.

“Coşmarul pe care l-am trăit timp de un an şi jumătate s-a terminat. Am avut şansa de a-mi prezenta apărarea în faţa TAS, de a demonstra că nu am recurs niciodată la niciun fel de dopaj. Este ceea ce am declarat din prima zi în care am fost acuzată.

Acum aştept decizia cu capul sus şi vreau să vă mulţumesc vouă, fanilor mei, jucătorilor, foştilor jucători, legendelor acestui sport, sponsorilor mei şi tuturor celorlalţi pentru sprijinul vostru extraordinar, pentru toate mesajele şi videoclipurile pe care le-aţi făcut pentru mine în această perioadă grea pe care am trăit-o. Vă mulţumesc pentru încrederea voastră necondiţionată. Acest sprijin a însemnat foarte mult pentru mine şi mi-a dat puterea de a continua să lupt în fiecare zi pentru a arăta adevărul!

Voi împărtăşi cu voi veştile despre cazul meu imediat ce le voi primi.

Vă doresc toate cele bune.

Binele şi adevărul înving întotdeauna”, este textul scris de Halep în urmă cu două săptămâni.

