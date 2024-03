Ce va face Mouratoglou când va da ochii cu Simona Halep: ”Ca și cum el ar fi fost suspendat...”

Simona Halep poate reveni în competiții ca urmare a deciziei pe care a anunţat-o marţi TAS, de reducere a suspendării de la patru ani la nouă luni.

Un atu major al Simonei Halep la TAS a fost prezența echipei lui Patrick Mouratoglou la TAS. Echipa francezului și-a asumat vinovăția pentru suplimentele pe care le-a luat Halep.

Chiar și-așa, lumea tenisului îl consideră în continuare vinovat pe francez pentru ce i s-a întâmplat Simonei Halep, astfel că rămâne de văzut cum vor reacționa cei doi atunci când se vor revedea pentru prima dată, în circuitul mondial.

Astfel, Scott Barclay, cunoscut jurnalist ddin tenis și colaborator al lui Andy Murray la podcastul acestuia, și-a imaginat un scenariu care se poate petrece peste două săptămâni, la Miami.

”Știm doar că Patrick Mouratoglou va ieși cu o dizertație de zece mii de cuvinte în care va vorbi despre cât este de fericit că Halep a scăpat de suspendare, ca și cum el ar fi fost cel suspendat”, a menționat pe platforma X de jurnalistul Scott Barclay.

You just know Patrick Mouratoglou is about to come out with a 10,000 word dissertation of a statement about how happy he is that this doping ruling is settled as though it was he himself that was banned for it.