Poza cu Halep, Serena și Șarapova care "a explodat" pe Internet: "Faptul că se urăsc face totul atât de amuzant"

Un pictorial senzațional a fost realizat cu ocazia Turneului Campioanelor care începe în această noapte la Cancun.

Cele opt jucătoare calificate au apărut în rochii albe, cu excepția Igăi Swiatek, care a avut o ținută de culoare roșie.

Swiatek, Sabalenka, Pegula, Rybakina, Gauff, Vondrousova, Ons Jabeur și Sakkari au prefațat Turneul Campioanelor de la Cancun cu o fotografie superbă.

Momentul acesta a amintit de o altă imagine celebră de la Turneul Campioanelor, ediția 2014.

La acel turneu au participat Simona Halep, Serena Williams, Maria Șarapova, Petra Kvitova, Eugenie Bouchard, Agnieszka Radwanska, Caroline Wozniacki și Ana Ivanovic.

Înainte de a face poza oficială, ele au fost surprinse pe o bancă în vestiar. Șarapova și Bouchard par efectiv total plictisite, Serena, Radwanska, Wozniacki și Ivanovic stau pe telefon, iar într-un colț Simona Halep și Petra Kvitova sunt singurele care par a avea o conversație.

Contul de twitter The Tennis letter a publicat imaginile, iar comentariul este: "Încă cea mai iconică poză de la Turneul Campioanelor. Așteptăm ca fetele să recreeze acest moment".

Comentariile sunt și ele pe măsură:

"Faptul că se urăsc atât de mult face totul atât de amuzant"

"Șarapova și Bouchard se întreabă ce caută acolo"

Still the most iconic photo ever taken for the WTA Finals.

Waiting for the girls to recreate this 😂 pic.twitter.com/oLbKWkTXyb