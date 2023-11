Simona Halep, mesaj genial pentru Serena Williams. "Nu știu dacă e atât de vicleană, dar sper că a făcut-o intenționat!"

Simona Halep a revenit la antrenamente și pare determinată să revină pe terenul de tenis. totul depinde însă de decizia TAS.

Între timp, Simona Halep are grijă și de aspectul fizic și, în pauzele dintre antrenamentele susținute la Dubai, a făcut o vizită la un salon de coafură.

Ea a postat imagini alături de hair-stylistul român Amalia Matache.

Un detaliu a atras atenția. Simona Halep a purtat un tricou cu numărul 8, un răspuns pentru Serena Williams. După suspendarea pentru dopaj a româncei, Serena postase pe twitter mesajul "8 e un număr mai bun", cu referire la faptul că are 7 titluri la Wimbledon și ar merita și un al optulea.

Detaliul de pe tricoul Simonei a fost imediat remarcat, iar pe pagina de X a Romanian Tennis, cineva a scris:

"Iubesc mesajul de pe tricoul Simonei. Subtil. 8. N-ai cum să nu te amuzi. Probabil că a fost un cadou de la un prieten".

Administratorul paginii a răspuns: "Omg, nici n-am observat. Nu sunt sigur că e atât de vicleană. Dar cumva sper că a făcut-o intenționat"

While in Dubai, Simona Halep got her hair done and her hairstylist Amalia Matache shared these nice pics together on her IG. pic.twitter.com/WgCIUhpqUK