Simona Halep, sfătuită să se retragă de la Miami: ”Mă bucur că am luat această decizie”

Simona Halep a participat la Miami la primul turneu după un an şi jumătate, însă a fost eliminată în primul tur de Paula Badosa. Halep a primit un wild card la turneul american, după ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la nouă luni. Ea nu mai jucase din august 2022, când a fost eliminată în primul tur la US Open.

Cu câteva zile înainte de revenirea sa în tenis, Simona Halep a fost sfătuită însă de Ion Țiriac să renunțe la turneul de la Miami și să se concentreze pe sezonul de zgură.

„Am acest privilegiu ca domnișoara Halep să vină și să mă întrebe. Dar orice îi spun, ea face absolut de capul ei. Rar, rar m-a ascultat. Și din când în când, când m-a ascultat, a făcut bingo! Nu atât că sunt deștept eu, dar am 60 de ani de când sunt în sportul ăsta.

Halep trebuie s-o ia foarte încet cu revenirea pentru că a uitat ce înseamnă ”fifteen-love”, ”thirty-all”, ”Game Halep!” sau game aialaltă! Un an jumătate înseamnă o viață întreagă.

Aș sfătui-o, deși s-a antrenat tot timpul, să se gândească dacă e mai bine să înceapă doar pe zgură. Mai e doar un turneu pe hard, la Miami. Iar acolo sunt vreo 20 de fetițe între 18 și 21 de ani, de peste 1,80 metri, care servesc cu 200 km/h. Eu aș juca cinci ore în fiecare zi pe zgură!”, a spus Ion Țiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, conform Gsp.ro.

După eșecul cu Badosa, Simona Halep s-a referit la ideea sugerată de Ion Țiriac.

„Imediat după decizia TAS, cei de la Miami m-au întrebat dacă doresc un wildcard. A fost o decizie de minut. Mă bucur că am luat decizia să vin aici, chiar dacă nu eram foarte pregătită pe partea de tenis. În ultimele luni a fost greu, din punct de vedere mental, să mă antrenez. Dar am fost aproape, am fost la un nivel OK. E o bucurie să revin pe teren la un turneu așa de mare.

Poate că era o decizie mai realistă și mai potrivită să revin pe zgură. Dar eu am reacționat din impuls, la emoție. Dar mă bucur că am luat această decizie”, a precizat Simona Halep.

Ads