Ce sfaturi i-a dat Ilie Năstase Simonei Halep după ce a fost învinsă de Ostapenko la Dubai

Ilie Năstase a reacționat după ce Simona Halep a fost învinsă în semifinale, la Dubai, de Ostapenko.

Fostul mare tenismen a avut sfaturi pentru sportiva din Constanța, sugerându-i să nu mai joace la așa multe turnee mici și să se axeze pe Grand Slam-uri.

Simona Halep va juca săptămâna viitoare la Doha, în Qatar, unde o va întâlni în primul tur pe Caroline Garcia.

"Întrebați-o pe ea dacă are nevoie de antrenor. Nu cred că are probleme că nu are antrenor. Ea știe cum trebuie să joace. În momentul în care a intrat pe teren, e numai ea acolo. Nu are ce să mai facă sau să îi spună antrenorul. Dacă tu nu știi ce trebuie să schimbi, degeaba îți spune antrenorul.

Pentru Simona Halep, nu mai contează locul în clasament! Dacă ai fost o dată numărul unu mondial, nu mai contează pe ce poziție te afli acum! Eu cred că pentru ea e chiar mai bine! Când era numărul unu, toate voiau să o bată pe ea!

Eu îmi doresc ca Simona să joace mai puține turnee mici, e mult mai importantă să fie odihnită și 100% la turneele mari. Eu n-aș juca turnee mici înaintea unui turneu de Grand Slam. Fiecare sportiv știe cum e mai bine", a spus Ilie Năstase pentru fanatik.ro

