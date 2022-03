Strângere de mână rece la finalul partidei dintre Simona Halep și Sorana Cîrstea VIDEO

Cele două jucătoare nu și-au vorbit înaintea partidei din optimile Indian Wells și nici la final nu a fost vreun mare semn de prietenie.

Simona Halep și Sorana Cîrstea au ajuns la teren cu aceeași mașinuță (precum cele folosite la golf), dar nu au schimbat nicio vorbă pe drum.

După partida încheiată cu victoria Simonei Halep, cele două jucătoare au dat mâna rapid la fileu, Sorana și-a strâns geanta, iar Simona a rămas pe teren pentru a savura succesul și pentru interviu.

În sferturile de finală la Indian Wells, Halep va juca fie cu Petra Martic (Croația), fie cu Liudmila Samsonova (Rusia).

This was a match a lot of us were hoping for. Sori has been playing great for a while now. So to see her hopefully at her best vs Simona is exciting. But it was pretty much all Simo today who looked on a mission. Simona Halep defeated Sorona Cirstea 6-1, 6-4.#indianwells pic.twitter.com/RSp0QiT6xi