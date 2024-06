Imaginile unei seri memorabile: Simona Halep, din nou pe teren! “De-acum vorbim numai despre bine. Mă gândesc la revenire, nu la retragere" VIDEO

Fostul lider WTA Simona Halep a revenit pe teren, sâmbătă, la Cluj-Napoca, ea jucând în cadrul Sports Festival, alături de alte staruri ale tenisului mondial.

Halep le-a mulţumit celor din public pentru susţinerea arătată mai ales în perioada în care a fost suspendată şi a adăugat că ar vrea să se bucure de succese alături de ei. “Mă gândesc la revenire, nu la retragere”.

“Ca de fieare dată, am o primre deosebită aici la Cluj. A mers direct la inimă, mai ales după perioada prin care am trecut. Sunt bucuroasă să fiu din nou pe un teren de tenis. De-acum vorbim numai despre bine, despre bucuria de a juca tenis”, a spus Halep înainte de a juca, ovaţionată de public. “Mi-aţi dat multă putere. Nu vreau să sune a discurs de retragere, pentru că mă gândesc la revenire, nu la retragere. Sper să fiu aptă să mai joc la cel mai înalt nivel şi să ne bucurăm împreună. Vă mulţumesc pentru toată susţinerea din aceşti doi ani. Au fost grei, dar astăzi este bine”, a adăugat ea.

Cu Raluca Olaru în scaunul de arbitru, Simona Halep, Steffi Graf, Andre Agassi, Justin Gimelstob, Andrei Pavel şi Horia Tecău au încântat publicul jucând nu unul, ci două meciuri demonstrative de dublu, dueluri presărate şi cu momente de dialog cu starurile din tribună, între care s-au numărat Ilie Năstase, Ion Ţiriac şi Virginia Ruzici.

Primul meci i-a avut protagonişti pe Agassi/Gimelstob şi Tecău/Pavel. La scorul de 3-3, Halep a itrat în locul lui Pavel, iar Graf în locul lui Gimelstob. Însă doar pentru un game, pentru că apoi echipele s-au refăcut şi fetele au revenit la margine. Au câştigat Pavel şi Tecău cu 6-3.

Andrei Pavel a făcut spectacol şi în al doilea meci, în care a făcut echipă cu Simona Halep. Cei doi au învins cuplul Graf/Agassi cu 8-4.

