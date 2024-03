Simona Halep, despre perioada în care a fost suspendată: "Invidia și răutatea există. Când o persoană este căzută, unii vor să o distrugă"

Simona Halep a dezvăluit la Antena 3 cum a trăit perioada în care a fost suspendată pentru dopaj.

"Au fost și sportivi care m-au criticat. Invidia și răutatea există în lumea asta. Când o persoană este căzută, unii vor să o distrugă. Nu am crezut că voi trece prin asta. Eu nu am avut o asemenea greutate în viața mea, acum era ceva personal. E foarte greu să gestionezi. Le mulțumesc și lor că mi-au dat motivație să lupt! Dar le mulțumesc și celor care chiar au crezut în mine, oameni simpli, care nu mă cunoșteau", a dezvăluit ea.

Simona a recunoscut că a fost un moment în care simțea nevoia să renunțe: „Aveam senzația că nu pot dovedi pentru că era un sistem care nu voia să ajungă la adevăr. Dar nu mi-am pierdut speranța. Când am văzut toate mesajele oamenilor de pe social media am început să sper și am zis că voi dovedi! Am crezut în adevăr”, a spus ea la emisiunea lui Mihai Gâdea.

Joi seară, printr-un mesaj pe Instagram, Simona Halep a anunțat că a acceptat invitația de la Miami, astfel că își va marca revenirea în tenis la turneul din Florida, care va începe la 16 martie.

