Veste groaznică pentru Simona Halep: cât de mult va sta pe tușă după ce a fost depistată pozitiv

Simona Halep este suspendată provizoriu pentru doping, după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat.

Cristian Jura, românul care este membru al Diviziei Antidoping din cadrul TAS (tribunalul de Arbitraj Sportiv), a explicat ce urmează în acest caz pentru Simona Halep. Pe scurt, trebuie să ne așteptăm la proceduri destul de anevoioase și care vor dura mult timp.

Jura spune că Simona Halep urmează să mai joace doar în turnee demonstrative, iar verdictul ar putea veni peste 6 luni (de la Sports Resolutions) sau chiar un an sau mai mult de un an, dacă sportiva se va adresa apoi TAS. "Vorbim de minimum un an, dacă Simona ajunge la TAS", a explicat el.

"Vor fi două înfățișări, pentru că în conformitate cu regulamentele Federației de Tenis, noi acum suntem în etapa a 2-a în care sportivul poate contesta în fața Sports Resolutions, care de fapt este tot un soi de tribunal independent cu toate că el este organizat sub forma unei neorganizații guvernamentale, este un ONG independent.

Prima contestație va veni la Sports Resolutions, în care va contesta decizia de suspendare și după care dacă nu este mulțumită, ea poate să facă apel la TAS și acolo are din nou posibilitatea să aleagă un arbitru și să se judece.

Deci vor fi două etape de judecată, odată la Sports Resolutions și odată în tribunalul pentru arbitraj sportiv. Alte probe nu vor mai fi recoltate, sunt doar proba A și B care au fost analizate deja, deci din acest punct nu o să se mai întâmple nimic.

Avem doar buletinele de analiză și suntem doar în etapa procedurală de mers în fața unui tribunal și de a încerca să-ți dovedești nevinovăția.

La TAS nu vom avea un verdict mai devreme de un an și asta doar dacă sportiva va cere o procedură rapidă de contestare (expedite arbitration) a rezultatului WADA.

Știți cum este și cu procedura asta, sportivul o cere și trebuie văzut dacă se aprobă sau nu. În perioada asta poate juca doar la turnee demonstrative, dar atât”, a spus Cristian Jura la Radio Sport Total FM.

