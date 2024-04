Simona Halep, care a revenit recent după ce TAS i-a redus suspendarea de la patru ani la nouă luni, se pregăteșete intens pentru startul sezonului pe zgură, care va avea loc la turneul de categorie WTA 125 de la Oeiras, din Portugalia, în perioada 15-21 aprilie.

Până atunci, conform Digisport.ro, Simona Halep a oferit un interviu cu ocazia căruia a dezvăluit că a avut un control antidoping inclusiv astăzi, pe 9 aprilie, realizat de Agenția Națională Anti-Doping.

"Da, chiar am întârziat un pic pentru că am avut antidoping de dimineață, o testare care deja pot să spun că e în viața mea. În ultima perioadă, mai ales în 2022, am fost testată la opt zile.

Sunt testată mai des, dar și în trecut eram foarte testată. Nu am nimic împotrivă, să vină de câte ori doresc. Nu e ușor să dai de fiecare dată sânge și urină, dar aceasta este procedura și n-am nimic împotrivă.

Mă simt mai bine, de la zi la zi e mai bine și încerc să-mi regăsesc ritmul pe care îl aveam în trecut, dar e mai greu decât mă așteptam.

N-am crezut niciodată că va fi ușor, dar un pic cam prea greu. Voi fi răbdătoare și o să încerc să am încredere mai multă de la zi la zi", a spus Halep.