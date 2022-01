Toni Iuruc a venit la Melbourne pentru a o susține pe Simona HAlep.

Simona Halep, locul 15 WTA şi favorită 14, va evolua cu poloneza Magdalena Frech, locul 105 mondial, în primul tur la Australian Open, conform tragerii la sorţi de joi.

Simona Halep, care va debuta mați la Australian Open, a fost surprinsă într-o pauză de antrenament alături de soțul ei, Toni Iuruc, cei doi distrându-se copios.

Imaginea îi aparine fotografului oficial al WTA

Love & Marriage: @Simona_Halep during a practice break in with husband Toni Iuruc in Melbourne pic.twitter.com/GwyZoLeZav