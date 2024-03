Simona Halep trage un semnal de alarmă. Ce spune despre revenirea în Top 10 WTA

Simona Halep a declarat, joi dimineaţa, la întoarcerea de la Dubai unde se antrenează, că nivelul în circuitul WTA este acum unul destul de ridicat şi că va fi o mare provocare pentru ea să se apropie de primele 10 locuri ale clasamentului mondial.

Ea a explicat că în perioada cât a fost suspendată pentru dopaj i-a fost greu să se uite la meciurile de tenis ştiind că nu poate juca.

"În perioada aceasta vă spun sincer că nu m-am uitat foarte mult la tenis pentru că era cumva o suferinţă să mă uit şi să ştiu că nu am voie să joc. Dar nivelul pot să spun este destul de ridicat, cel puţin în top 10 fetele au o putere extraordinară şi joacă un tenis bun. Ştiu şi eu cum e să fii în top 10, tot timpul eşti pregătit. Aşa că va fi greu şi o mare provocare pentru mine să mă apropii de top 10", a afirmat ea pe Aeroportul Henri Coandă.

Întrebată ce părere are despre faptul că tatăl său crede că va fi numărul 1 mondial din nou, jucătoarea a răspuns: "Tata a avut mereu încredere exagerată în mine. Nu o să-l contrazic, dar va fi destul de greu. Este un vis mult prea departe să spun că voi ajunge iar numărul 1 mondial. Am fost acolo, e deosebit să fii acolo, dar e foarte greu".

"Presiunea publicului nu va mai fi negativă în niciun sens. Mulţumesc tuturor pentru susţinerea necondiţionată, chiar a fost ceva unic. Vreau să mulţumesc şi sponsorilor mei pentru că m-au susţinut şi nu au crezut nicio clipă în ceea ce s-a întâmplat. Iar românilor ce pot să le spun, a fost o susţinere necondiţionată din partea lor, lucru care m-a ajutat să lupt până la capăt să arăt adevărul. Sincer, mi-ar plăcea să câştig orice trofeu de Grand Slam, nu contează. Dar visăm acum, să ne trezim la realitate şi să o iau pas cu pas pentru că va fi o întoarcere destul de dificilă", a adăugat jucătoarea română.

Simona Halep a menţionat că va discuta cu avocaţii săi despre deschiderea unor procese prin care să recupereze prejudiciul cauzat de suspendarea pentru doping: "Când am primit decizia TAS şi am vorbit cu avocaţii eram foarte bucuroasă. Vom discuta pe parcurs acest aspect (n.r. - deschiderea de noi procese) şi voi face tot ceea ce trebuie. Pentru că a fost incorect tot ce s-a întâmplat. Mouratoglou... de fapt echipa şi implicit şi el mi-au recomandat aceste suplimente. Sunt convinsă că nu a făcut-o cu rea intenţie sau cu alte lucruri greşite, dar a fost o greşeală pe care am plătit-o foarte, foarte scump. Însă a fost o greşeală, atâta tot, nicio intenţie de doping".

