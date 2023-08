Simona Halep la US Open, un vis tot mai îndepărtat: zilele "intră în sac" pentru jucătoarea noastră

Simona Halep s-a înscris la US Open în speranța că va primi un verdict favorabil și că va putea juca la Flushing Meadows.

În așteptarea unui verdict pozitiv de la Sport Resolutions, tribunalul independent de la Londra care o judecă în cazul de dopaj cu Roxadustat, Simona Halep a încercat marea cu degetul, înscriindu-se la US Open (28 august - 10 septembrie).

Simona a fost acceptată pe lista de intrare pe poziția a 54-a (locul ocupat în clasament la momentul înscrierii), însă în dreptul ei a fost așezat un asterisc, care indică o suspendare provizorie.

Dacă Halep nu va primi rapid o decizie pozitivă, ea va fi scoasă de pe lista participanților. Cum tragerea la sorți a tabloului principal de la US Open are loc pe 24 august, iar tribunalul de la Londra nu dă vreun semn că se grăbește cu verdictul, Halep are șanse minime să mai joace la New York.