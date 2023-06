Cu cine a plecat Simona Halep în vacanță la Roma pentru a uita de necazurile cu dopajul

Audierea Simonei Halep a fost amânată din nou, iar jucătoarea noastră și-a exprimat revolta pentru modul în care e tratată de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului.

Simona Halep nu a mai așteptat un semn din partea celor care ar trebui să îi judece cazul.

Ea a plecat în vacanță la Roma împreună cu prietena ei Georgiana.

Simona s-a pozat cu doamna de la restaurantul la care au fost (foto jos).

Simona Halep a anunţat în urmă cu o săptămână că audierea sa în cazul de dopaj din cauza căruia este suspendată de mai multe luni a fost amânată, la solicitarea Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului (ITIA).

Halep a precizat că prin amânările repetate care o fac să nu poată participa la turnee ITIA distruge nu doar reputaţia ei, ci şi pe ea ca jucătoare. “Justiţia amânată înseamnă dreptate refuzată”, a menţionat sportiva.

Simo is in Rome with her best friend Georgiana! ❤️❤️🥰 pic.twitter.com/noVQHY9Mop