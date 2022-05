Veste mare de la Simona Halep! Ce a anunțat ea înainte de Roland Garros

Simona Halep este pregătită pentru Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului și are o veste mare pentru fani.

După un an 2021, în care a acuzat probleme medicale, Halep este acum în plenitudinea forțelor.

"Mă simt proaspătă, plină de încredere, sănătoasă. În sfârșit! Nu am nicio problemă cu accidentările în acest momnet, mă bucur să fiu iar pe teren și abia aștept să joc pentru că doar așa pot să îmi îmbunătățesc evoluțiile. Urmează Roland Garros, turneul meu favorit și sunt mereu fericită să mă aflu la Paris. Acum va fi puțin diferit, pentru că în 2021 nu am jucat și simt că mai am nevoie de puțin timp pentru a-mi recăpăta încrederea pe deplin", a declarant Simona pentru Eurosport.

Pentru Simona, turneul de la Roland Garros este unul special, deoarece acolo a câștigat primul ei GS, în 2018,după două finale pierdute.

"Voi avea mereu amintiri grozave de la Roland Garros. Primul lucru la care mă gândesc e turneul din 2018, pentru că a fost primul meu Slam câștigat. Am visat de mică să câștig la Roland Garros și visul mi-a devenit realitate. A fost o atmosferă fantastică la acea ediție, fanii m-au susținut mult. Nu o să uit niciodată ce s-a întâmplat", a mai spus Halep.

Ea crede că un succes anulacesta ar fi cu adevărat special: "Dacă voi câștiga din nou, va fi tot foarte special, pentru că mereu când câștigi un Grand Slam e un moment incredibil. Am 30 de ani acum, nu pun presiune pe mine, dar de asta sunt aici: muncesc din greu pentru a îmi vedea un nou vis devenit realitate. Să vedem dacă voi putea să și câștig un nou Slam".

