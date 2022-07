Simona Halep, lovituri incredibile contra Paula Badosa. Românca nu i-a dat nicio șansă ibericei VIDEO

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala la Wimbledon după o victorie fabubloasă cu Paula Badosa, numărul patru mondial.

Românca s-a impus lejer în două seturi, 6-1, 6-2 și va juca în turul următor cu Amanda Anisimova.

În meciul câștigat fără emoții în fața Paulei Badosa, Simona Halep a reușit câteva lovituri senzaționale.

Special Simona ​💪​

Our 2019 champion defeats Paula Badosa 6-1, 6-2 to reach the quarter-finals#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/yux7UnL9Ro