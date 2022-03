Simona Halep s-a calificat în semifinale la Indian Wells după un meci fabulos. Românca a dat recital în California

Meci perfect făcut de Simona Halep în sferturile de finală de la Indian Wells.

Românca și-a demolat adversara, pe Petra Martic, în două seturi, 6-1, 6-1.

Meciul a fost la discreția tenismenei din Constanța care a jucat fără greșeală și s-a calificat în semifinalele turneului american.

Pentru accederea în penultimul act, Halep va încasa 343 985 de dolari.

După succesul de joi, Halep ocupă locul 19 în clasamentul WTA live.

La ediţia trecută, Halep a fost eliminată în turul al treilea, de Aliaksandra Sasnovici din Belarus. Românca a câştigat turneul din deşertul californian în 2015 şi a mai fost semifinalistă în 2014 şi 2018.

Nothing much to say about this match except that it was all Simona tonight. Petra tried her best to keep up. But Simona was in the zone and on a mission to make the SF. Seeing her play this well is a thing of beauty. Simona Halep defeated Petra Martic 6-1, 6-1.#IndianWells pic.twitter.com/sI675KJgWC