Simona Halep a vorbit despre viitorul antrenor: ”Vreau să-l aleg pe feeling”. Românca s-a întors în țară

Simona Halep a revenit în ţară, marţi, după ce a participat la turneele de la Dubai şi Doha. Ea a vorbit despre eliminarea din primul tur de la Doha, dar şi despre viitorul antrenor.

”Eu consider că mereu se poate mai mult, aşa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simţit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic, dar şi ea (n.r. - Caroline Garcia) a fost foarte agresivă. Aşa s-a terminat. Aş fi fost mai supărată în urmă cu mai mulţi ani, dar şi acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic.

O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament destul de ok încă. Nu am ce să-mi reproşez, sunt sănătoasă, asta contează. Tot timpul am spus că antrenorul e foarte important, dar acum nu am un plan, dar cu siguranţă o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură.

Nu trebuie să aşteptaţi, nu e un lucru vital. O să vină ziua în care îmi iau antrenor, vreau să-l aleg pe feeling. Darren are o jucătoare acum, nu se pune problema”, a declarat Simona Halep la revenirea de la Doha.

Simona Halep, locul 27 WTA, a fost învinsă, luni, în primul tur al Qatar Open, cu scorul de 6-4, 6-3, de jucătoarea franceză Caroline Garcia, locul 76 WTA, beneficiară a unui wild card.

Halep a câştigat Qatar Open în 2014 şi 2019, la ultima ei prezenţă la Doha până anul acesta.

Pentru fostul lider WTA urmează participarea la turneele de la Indian Wels şi Miami, din luna martie.

