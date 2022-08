Ce urmează pentru Simona Halep după abandonul de la Washinghton

Simona Halep, locul 16 mondial şi cap de serie numărul 3, a abandonat meciul cu rusoaica Anna Kalinskaya, locul 71 WTA, la scorul de 7-5, 2-0 pentru rusoaică, după ce a acuzat o stare de rău.

Nu e prima oară când Simona are de suferit din cauza căldurii și a umidității. I s-a mai întâmplat acest lucru și la Australian Open.

Acest abandon vine la puțin timp după ce ea a anunțat că se bazează sută la sută pe o echipă Mouratoglou, preparatorul fizic Theo Cercel fiind înlăturat.

Pentru Simona Halep urmează încă alte două turnee până la marea întrecere de la Flushing Meadows.

Ea va juca la Toronto și la Cincinnati, apoi va merge la US Open pentru ultimul Grand Slam al anului, care începe la finalul lunii august.

We've seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement. pic.twitter.com/LAmlxivtPN