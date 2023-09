Antrenorul concediat de Simona Halep printr-un SMS a dat cărțile pe față: "Eu asta cred sută la sută"

Simona Halep a avut o relație bună de colaborare cu Wim Fissette, alături de care a ajuns în prima ei finală de Grand Slam, Roland Garros 2014.

Însă parteneriatul dintre cei doi s-a încheiat brusc, după ce Simona i-a dat un SMS prin care i-a mulțumit pentru colaborare.

Chiar dacă despărțirea de Halep a fost una nepoliticoasă, belgianul Wim Fissette a transmis un mesaj de susținere pentru fosta lui jucătoare:

"Cred 100% că nu este vinovată, nu cred că a luat ceva ce nu trebuia să ia... așteaptă de foarte mult timp să afle ce i se va întâmpla. Ea a fost foarte bună pentru tenisul feminin. Sper să o revăd foarte curând", a fost mesajul lui Fissette.

Wim Fissette on Simona Halep doping case:

“I 100% believe in her not being guilty of taking something she shouldn’t take.. she’s been waiting already a very long time to hear what’s gonna happen to her. She’s been really good for women’s tennis. I hope to see her back very soon”… pic.twitter.com/s55IJpwj5i