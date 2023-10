Gest urât al antrenorului concediat prin SMS de Simona Halep: "Am plâns mult. Nu îl voi ierta niciodată!"

Unul dintre antrenorii reputați de tenis și-a făcut fosta jucătoare să sufere, mințind-o și părăsind-o pentru o altă sportivă.

Este vorba despre celebrul Wim Fissette, cel care a colaborat și cu Simona Halep, fiind la un moment dat concediat prin SMS de jucătoarea noastră.

Belgianul a pregătit-o în acest sezon pe chinezoaica Zheng Qinwen, dar în momentul în care Naomi Osaka și-a anunțat revenirea în circuit, Fissette s-a întors de îndată în barca japonezei.

Zheng Qinwen a rămas fără cuvinte și a suferit mult în urma acestui gest:

"Știam că pe perioada US Open a luat legătura cu echipa lui Naomi. Imediat după meciul pierdut de mine, mi-a spus că simte că nu are nicio legătură cu mine. Nu mi-a mai spus asta niciodată. Imediat după ce am fost învinsă, mi-a spus asta și m-am simțit foarte ciudat. L-am întrebat dacă va merge la echipa în echipa lui Naomi și mi-a spus că nu, că nu e genul acela de persoană. Dar, după o săptămână, mi-a spus brusc că va lucra cu Osaka.

A avut un impact destul de mare pentru mine, membrii echipei mele și familia mea. Am plâns mult după ce s-a întâmplat asta. Nu au existat certuri, discuții pe parcursul colaborării noastre.

Cred că a fost lipsit de etică modul în care a încheiat colaborarea. Sun conștientă că Osaka îi poate face o ofertă mai bună. Înțeleg că are și el o familie, dar nu îl pot ierta niciodată", a spus Zheng.

Qinwen Zheng says she cried after Wim Fissette told her he was going back to Naomi Osaka:

“Because during the US Open I knew

he had contact with the team of Osaka. Right after the match, he said to me that he felt like he had no connection with me. He never said that to me… pic.twitter.com/o1vfwe5JkN