Simona Halep împarte podiumul cu Serena și Venus Williams: cifre senzaționale pentru româncă

Simona Halep, locul 18 mondial şi favorită 16, a obţinut o victorie fără drept de apel în faţa numărului 4 mondial, spaniola Paula Badosa.

Simona s-a impus în primul set, scor 6-1, după doar 26 de minute.

Românca a câştigat şi setul doi cu 6-2, iar meciul s-a încheiat după 59 de minute. Halep va juca în sferturile de finală împotriva americancei Amanda Anisimova.

Simona Halep a ajuns pentru a cicnea oară în sferturile de finală de la Wimbledon. Dintre jucătoarele aflate încă în activitate, daor Serena și Venus Williams au mai multe prezențe în această fază.

Până acum, Simona Halep a reușit la Wimbledon performanțe excelente.

2019 - a câștigat turneul

2017 - sfert de finală

2016 - sfert de finală

2014 - semifinală

5 - Amongst current female players, only Serena Williams (14) and Venus Williams (13) have reached more quarterfinals in #Wimbledon than Simona #Halep. Perpetual.@WTA @WTA_insider #Wimbledon2022 pic.twitter.com/F9Fa4EQnct