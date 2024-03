Fierbe vestiarul în WTA după revenirea Simonei Halep: ”Să o tai cu cuțitul”

Fosta adversară a Simonei Halep din finala Australian Open, daneza Caroline Wozniacki, a declarat că cei care au fost prinși dopați nu ar trebui să primească invitații la turnee, părere care e împărtășită și de alte jucătoare de top din WTA.

”Înțeleg de ce un turneu vrea să aibă o mare vedetă la start, dar este convingerea mea personală prin care cred că oamenii nu ar trebui să primească wild card-uri după perioada de suspendare pentru dopaj.

Dacă vrei să te întorci, și a fost o greșeală, înțeleg, dar ar trebui să muncești pentru a urca. Este evident că situația Simonei s-a prelungit de mult timp. I s-a redus suspendarea. Nu a fost o iertare, ci o reducere a pedepsei”, a subliniat Wozniacki.

„Da, dar de ce? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci e mai bine dacă citim decizia de la TAS că era un supliment contaminat, nu era doping. Nu am avut niciodată de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor. Mulțumesc turneului că mi-a dat wild card și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc”, a fost răspunsul Simonei Halep către rivala sa din circuit.

Referitor la acest subiect, Annabel Croft, fostă jucătoare britanică, a analizat pentru Sky Sports situația tensionată existentă în jurul Simonei Halep.

Ads

"Va fi interesant ce se va întâmpla în vestiar, după această discuție în contradictoriu. Nu cred că atmosfera va fi așa bună, cred că va fi o tensiune pe care să o tai cu cuțitul. E foarte interesant întotdeauna ce se întâmplă cu jucătorii veniți după suspendare, cum își fac revenirea.

Organizatorii vor fi mereu dispuși să ofere wildcarduri numelor mari, pentru că acești jucători îți asigură vânzarea de bilete. Dar este corect? Nu ar trebui jucătorii aflați în această situație să își asume responsabilitatea pentru ce au făcut? Chit că e vorba de un produs contaminat, tot trebuie să îți asumi responsabilitatea.

Nu știm adevărul și probabil nu vom ști niciodată ce s-a întâmplat, dar e clar că suspendarea Simonei a fost redusă de la 4 ani la doar 9 luni. Acum s-a întors, dar cred că Halep va fi o problemă pentru multe jucătoare, având în vedere că e o campioană atât de mare. E clar că restul fetelor din circuit nu sunt fericite că s-a întors", a spus Annabel Croft pentru Sky Sports, conform DigiSport.ro.

Ads