Simona Halep, furioasă pe arbitru: "Nu ești aici pentru opinii" VIDEO

Simona Halep, locul 21 WTA, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 7-6 (1), 6-3, de americanca Danielle Collins, locul 9 WTA şi cap de serie numărul 7, în turul al doilea al turneului de la Roma.

Simona Halep a fost extrem de nemulțumită atunci când arbitrul a decis să îi acorde un punct lui Danielle Collins, deși arbitrul de linie strigase "aut". Simona ar fi dorit repetarea punctului.

Simona:"A spus aut înainte să ating mingea"

Arbitru: "Asta nu e opinia mea"

Simona: "Nu suntem aici pentru opinii, suntem să urmăm regulile"

Omg this drag from Simo

''We're not here for opinions we're here for the rules'' i love her 😭😭 pic.twitter.com/OSGZYNHUYv