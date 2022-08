Simona Halep, în topurile mondiale! Ce performanță uluitoare a stabilit

Simona Halep (locul 15 WTA) joacă în această seară în sferturile de finală ale turneului de la Toronto contra americancei Cori Gauff, locul 11 WTA.

Simona Halep şi Coco Gauff au mai fost adversare de trei ori, toate meciurile fiind câştigate de româncă. Două partide au avut loc în 2022 (Indian Wells şi Madrid), iar un altul la Wimvbledon (2019). Gauff nu i-a luat nici măcar u nset româncei până acum.

Când are loc meciul dintre Halep și Gauff

Prin calificarea în sferturile de finală, Simona Halep a stabilit un record fanastic. Este al 39-lea sfert de finală pe care îl joacă la un turneu de categorie WTA 1000.

Doar poloneza Agnieszka Radwanska are mai multe - 42, însă până la finalul carierei Simona Halep are toate șansele să o depășească.

39 - Only Agnieszka Radwanska (42) has reached more WTA-1000 quarterfinals than Simona #Halep (39). Realm.@WTA @WTA_insider @Simona_Halep pic.twitter.com/nbh1nwMNYy