Simona Halep, la concurență cu Martina Navratilova sau Monica Seleș și peste Șarapova! Recordurile uuitoare ale româncei

Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie 15, a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. Pentru Halep este al 24-lea trofeu la simplu în circuit.

În ceea ce privește turneul canadian, fie că s-a disputat la Montreal sau la Toronto, Simona Halep a ajuns la trei succese în această competiție.

Din acest punct de vedere, este la egalitate cu Martina Navratilova și cu Serena Williams, care s-au impus tot de câte trei ori în acest turneu. Doar Chris Evert și Monica Seleș au mai multe trofee la Canadian Open - câte patru.

Totodată, Simona Halep a acumulat 9 trofee de categorie WTA 1000, depășindu-le pe Petra Kvitova și Maria Șarapova. În fața ei mai sunt doar Serena Williams (13) și Victoria Azarenka (10).

