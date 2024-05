Zvonuri privind o nouă relație amoroasă a Simonei Halep, cu ”regele mezelurilor”. Prima reacție a bărbatului cu 25 de ani mai în vârstă

Tenismena Simona Halep (32 de ani), care traversează o perioadă extrem de complicată în cariera sportivă, a fost surprinsă în mai multe rânduri în compania unui bărbat de 57 de ani, despre care s-a zvonit că ar putea să fie noul iubit al sportivei.

Dorin Mateiu, poreclit „regele mezelurilor din Transilvania”, cu o avere impresionantă, de 70 de milioane de euro, este cel despre care s-a speculat în presa tabloidă că ar avea o relație amoroasă cu Simona Halep, care a trecut recent printr-un divorț, de Toni Iuruc.

Conform Prosport.ro, afaceristul și sportiva au fost fotografiați de câteva ori la restaurant, fără ca apropierea dintre ei să fie evidentă.

”Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva”, a declarat Dorin Mateiu, care e pe locul 110 în TOP 300 Capital al celor mai bogați români.

„Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a mai afirmat milionarul, potrivit sursei citate.

