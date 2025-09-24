Simona Halep s-a simțit umilită și și-a pierdut ”plăcerea de a trăi”. Detalii din procesul de 10 milioane de dolari

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 17:43
486 citiri
Simona Halep s-a simțit umilită și și-a pierdut ”plăcerea de a trăi”. Detalii din procesul de 10 milioane de dolari
Simona Halep FOTO X @simobigheart

Simona Halep s-a adresat justiției americane în scandalul de dopaj izbucnit la US Open 2022, iar Tribunalul Suprem din New York a deschis procesul dintre româncă și companiile Quantum Nutrition, RJ Packaging Inc. și General Ingredient.

Fosta lideră mondială, retrasă între timp din tenis, solicită daune financiare de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, RJ Packaging Inc. și General Ingredient, considerate vinovate de Simona Halep pentru contaminarea care i-a adus o suspendare de 4 ani de la ITIA, redusă apoi de TAS la 9 luni.

Potrivit plângerii consultate de Fanatik.ro, Halep a reclamat faptul că și-a pierdut o sursă importantă de venit, s-a simțit umilită și și-a pierdut ”plăcerea de a trăi”.

”Așa cum se întâmplă cu majoritatea atleților de elită, doamna Halep obișnuia să folosească suplimente nutriționale, atunci când avea nevoie, pentru a susține intensitatea antrenamentelor.

În august 2022, doamna Halep a folosit Schinoussa Keto Boost Electrolytes, Keto MCT cu colagen marin și praf de proteină New Zeeland.

În ciuda faptului că nu a folosit niciodată substanțe interzise, după ce a folosit suplimentele Schinoussa, mostra de urină a reclamantei Simona Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, la data de 29 august. Teste ulterioare au confirmat că Schinoussa Keto MCT a fost contaminat cu Roxadustat, lucru care nu era specificat pe etichetă.

Ca urmare a testării, reclamanta Simona Halep a fost suspendată din turneele internaționale și solicită despăgubiri de 10 milioane de dolari”, se arată în cererea depusă de avocații Simonei Halep la instanța din New York.

