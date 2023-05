Situația dramatică a Simonei Halep, comentată de un specialist: ”Lucrurile merg din rău în mai rău”

Simona Halep a fost acuzată de a doua încălcare a regulamentului antidoping, din cauza “neregulilor în paşaportul său biologic”.

“Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de încălcare suplimentară şi separată a Programului antidoping de tenis (TADP), legată de nereguli din paşaportul biologic al sportivului (ABP). Simona Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, ca urmare a testării pozitive pentru substanţa interzisă Roxadustat la US Open în august anul trecut”, se arată într-un comunicat postat de ITIA pe site-ul oficial.

Acuzaţia suplimentară, constând în neregulile din paşaportul biologic, s-a bazat pe o evaluare a profilului ABP al Simonei Halep de către un grup independent de experţi ABP. Această acuzaţie este separată şi în plus faţă de cea legată de Roxadustat, din august 2022, care a atras suspendarea provizorie iniţială a Simonei Halep.

Situația dramatică a româncei a fost comentată imediat de reputatul jurnalist american Ben Rothenberg, specializat pe tenis. ”Lucrurile merg din rău în mai rău”, a subliniat el pe Twitter.

Things going from bad to worse for former WTA #1 Simona Halep, who has been off tour since her positive test at 2022 US Open for a banned substance.

She's now charged with a second, separate anti-doping breach for irregularities found in her biological passport.

From the ITIA: pic.twitter.com/E6IJFfoSZU