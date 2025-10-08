"Noi n-am avut-o la suflet pe Simona și asta îi plăcea Soranei. Ea era la cuțite cu Halep"

Radu Banciu a dezvăluit în emisiunea pe care o realizează la iAMsport.ro că are o admiratoare celebră: Sorana Cîrstea (35 de ani), actuala iubită a lui Ion Ion Țiriac.

Jurnalistul susține că jucătoarea de tenis este o urmăritoare fidelă a emisiunii sale și că această simpatie s-ar datora faptului că el a criticat frecvent-o pe Simona Halep, rivala Soranei din circuitul WTA.

”Sorana este fanul nostru. Ne aprecia și era foarte încântată că pomenim la emisiune despre ea. Mereu am fost în grațiile Soranei, ca emisiune, ca și curent, pentru că noi n-am avut-o la suflet pe Simona Halep și asta îi plăcea Soranei. Ea era la cuțite cu Halep.

Una era mai bănoasă, alta mai frumoasă. Nu s-au înțeles niciodată între ele, binențeles. Era o râcă intensă, așa că Sorana aprecia mereu discuțiile astea care nu o vizau niciodată la modul direct”, a explicat Radu Banciu.

De-a lungul timpului, relația dintre Simona Halep și Sorana Cîrstea a fost una rece, în ciuda faptului că au fost colege în echipa de Fed Cup a României. Cele două jucătoare au avut rare ocazii în care au comunicat public una despre cealaltă, iar diferențele de personalitate au alimentat mereu percepția unei rivalități discrete.

