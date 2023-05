Sponsorul Simonei Halep care spune lucrurilor pe nume: ”Toate vitele astea sunt crescute cu doping”

Dimitrie Sturdza, unul dintre primii oameni care au ajutat-o financiar pe Simona Halep la începutul carierei acesteia, și-a exprimat părerea referitoare la scandalul de dopaj în care e implicată românca.

Dimitrie Sturdza a oferit aceste declarații în cadul unei discuții purtate cu Ovidiu Ioanițoaia la Gsp.ro.

”Sunt convins că Simona Halep este o fată curată, onestă și cred că niciodată n-ar face o așa treabă! Asta s-a întâmplat în America! Uitați-vă acolo, când mănânci o carne, un steak texan. Toate vitele astea sunt crescute cu doping, cu chimicale. Cine știe ce-a mâncat domnișoara Halep?!

Sunt convins că nu a luat absolut nimic, mai ales că juca foarte bine! A câștigat nu știu câte meciuri înainte de US Open și a fost controlată cu două zile înainte. Știți unde este problema foarte mare? Jucătorii când merg la restaurante au frică să mănânce că poate avea substanțe interzise. Nu cred că sunt jucători care vor să se dopeze, mai ales că sunt incredibile controalele”, a spus Dimitrie Sturdza.

”Pe ea am ajutat-o împreună cu fratele meu, care are o bancă. Am finanțat-o la început. Ca să poată să iasă mai ușor din țară și să participe la turnee”, a explicta acesta.