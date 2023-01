Sprijin neașteptat pentru Simona Halep: ”Mă gândesc la ea!”

Cazul de dopaj al Simonei Halep (31 de ani, 15 WTA), testată pozitiv cu roxadustat la US Open 2022, are un impact major în lumea tenisului.

Suspendată provizoriu din circuitul WTA până la luarea unei decizii, Simona Halep a primit un sprijin neașteptat din partea unei jucătoare de legendă.

Chris Evert, fostă lideră mondială și câștigătoare a 18 trofee de Grand Slam, a postat pe Twitter un mesaj de susținere pentru campioana din România.

„Mă gândesc la Simona Halep, sper că este bine. Sper ca lucrurile să se rezolve curând", a notat americanca, text care a atras o sumedenie de aprecieri din partea fanilor tenisului.

Thinking about @Simona_Halep hope she’s doing well… I hope this gets resolved soon…🙏🙏🙏